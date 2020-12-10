Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı

10.12.2020 16:42

Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı İstanbul'da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik'e cesedi bulunan Çinli Lisha Yu'nun cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik'e cesedi bulunan Çinli Lisha Yu'nun cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme verdiği ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstanbul'da 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun aracına çarparak kaza süsü veren ardından araçlarına sokup Bilecik'e gömdükleri iddia edilen 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hüseyin Ahmed, Abdulvahap Abdurrahman ve Abdulgaffar Tamuygur hazır bulunurken, tutuklu bir diğer sanık Yunus Türkistanlı kaldığı koğuşun karantinada olması nedeniyle SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Sanık Abdulgaffar Tamuygur savunmasında maktulü tanımadığını ve hiç görmediğini söyleyerek "28 Kasım'da polisler beni arayarak çağırdılar. Ben kendim gittim. Bir polis memuru ile yaptığım konuşmaları sanki istihbarat bilgisi gibi yazmışlar. İddianamede adı geçen Yunus Türkistanlı benim komşumdur. Abi kardeş gibiydik. Sanık Hüseyin Ahmed ise bizim mahallede market açmıştı oradan tanıyorum. Abdulvahap Abdurrahman korsan taksicilik yapıyordu o şekilde aramızda bir samimiyet oluştu. İddianame konusu olayda benim herhangi bir bilgim yoktur. Söğüt'te 70 dönümlük arazim vardır. Ben bitkisel ilaç işi yapıyorum bazı bitkiler bulunmadığı için bu arazide yetiştiriyordum. Olayın olduğu günün ertesi günü sanık Hüseyin beni aradı ve görüşmek istediğini söyledi. Bilecik'te köyde olduğumu söyledim. Olaydan 2 gün sonra Hüseyin ve Yunus yanıma geldiler. Yunus bana bir arkadaşının Çinli bir bayandan alacağı olduğunu, bu arkadaşının kadını araca koyduğunu ve kadının ölmüş olduğunu daha sonra ise benim arazimin dışında kalan ormanlık alana gömdüklerini söylediler. Bunu duyduktan sonra tüylerim diken diken oldu. Yanımdan kovdum 'nasıl böyle bir şey yaparsınız gözüme gözükmeyin' dedim. Polisler bana ceset sizin arazinizden çıkmış diyerek kelepçe taktılar daha sonra da olay nedeni ile tutuklandım. Olayla ilgili bilgim bu kadardır" şeklinde konuştu.

Savunma için SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Yunus Türkistanlı ile ses sisteminde bir sorun olduğunu ve konuşulanları anlamadığını söyleyerek bir sonraki celse savunma yapmak istediğini beyan etti.

Sanık Hüseyin Ahmed ise savunmasında olay günü sanık Yunus'un kendisini aradığını ve bir yere gitmeleri gerektiğini söyleyerek "Yunus bana Abdulsalam'ın birinden alacağı olduğunu onu almak için birlikte gideceğimizi söyledi. Abdulsalam, Yunus, Abdulvahap ve ben Florya mevkiine gittik. Daha sonra Abdulvahap araçtan indi. Ben aracın arka koltuğundayken bir çarpışma sesi oldu. Araçtan inip baktığımda Çinli bir kadın olduğunu gördüm. Çinli bayanı aracın içine soktuk. Abdulsalam bana Çinli kadının arabasını bir yere park etmemi söyledi. Diğerleri araçla yola devam etti, ben kadının aracını bir yere park ettim. Olaydan sonra yürüyerek eve gittim. 2 gün sonra Yunus yanıma geldi ve birlikte Abdulgaffar'ın yanına gittik. Oradan ayrıldıktan sonra kendimi kötü hissettim. Bir hata yaptım pişmanım" dedi.

Sanık Abdulvahap Abdurrahman ise olay günü Hüseyin Ahmed ve Yunus ile karşılaştıklarını söyleyerek "Yunus 'birinden bir alacağımız var bir işiniz yoksa gidip görüşelim' dedi biz de tamam dedik. Biraz araba ile dolaştık. Ben de Yunus'a 'neden sağa sola gidip duruyoruz, bir alacağınız varsa karşısına çıkıp neden görüşmüyoruz' dedim. O da bana 'her işin bir vakti vardır' şeklinde cevap verdi. Daha sonra Yunus ile aramızda tartışma oldu ve ben araçtan indim" şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının görüşünün ardından yeniden söz verilen sanıklar ise tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı
Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı
Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı
Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Mahkeme, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum         
16:58
Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası         
16:50
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı         
16:11
Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı         
15:42
Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi         
15:25
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi         
15:07
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:07:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei