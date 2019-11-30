Son Dakika Haberleri: ÇİNLİ KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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ÇİNLİ KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun ölü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltında tutulan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

ÇİNLİ KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]
İSTANBUL'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun ölü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltında tutulan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü binasından çıkartılırken "Biz bir şey yapmadık." dediler. Öte yandan Lisha Yu'ya öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığına dair bulgular bulunduğu tespit edildi. Genç kadının kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Fatih'te erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu 2 Ekim 2019 tarihinde ortadan kaybolmuştu. Polise başvuran erkek arkadaşı ise kız arkadaşının kendisini aradığını bir kaza yaptığını, karşı tarafında kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden haber alamadığını söylemişti. Lisha Yu'nun ailesi de bir süre sonra gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istemişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etmişti. Polisin yaptığı inceleme sonucu Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı tespit etmişti. Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Genç kadının cesedi ise Bilecik'te bir çiftlik evinde bulundu.

"BİR ŞEY YAPMADIK" DEDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkışta "Biz bir şey yapmadık." dedi. Öte yandan ölü olarak bulunan Lisha Yu'nun ölmeden önce cinsel istismara uğradığı yönünde bulgular bulunduğu öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Ölen Çinli kadının fotoğrafı

-Arşiv


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:16 Kaynak: DHA
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