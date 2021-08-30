Çinli koleksiyoner açtığı müzede bin 300'den fazla bisiklet sergiliyor - Son Dakika

- Çinli koleksiyoner açtığı müzede bin 300'den fazla bisiklet sergiliyor

PEKİN - Çin'in Lanzhou kentinde bir koleksiyonerin endüstriyel uygarlığın gelişimini ortaya koymak amacıyla 2019 yılında açtığı bisiklet müzesinde bin 300'den fazla bisiklet sergileniyor.

Çinli bir koleksiyoner, endüstriyel uygarlığın gelişimini ortaya koymak amacıyla bir bisiklet müzesi açtı. Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da açılan Sanmu Bisiklet Müzesi'nde tüm dünyadan gelen bin 300'ün üzerinde bisiklet sergileniyor. Müze, 2019 yılında 1970'lerden itibaren her türlü bisikleti toplamayı bir tutku haline getiren Lanzhoulu 67 yaşındaki bisiklet koleksiyoneri Chai Lin tarafından kuruldu. Müzede sergilenen bisikletler bizzat Lin tarafından Japonya, İtalya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden toplanırken, sergideki birçok parçanın açık artırmalardan alındığı öğrenildi. Müzeyi iki yılda 900 binden fazla kişi ziyaret etti.

Lin yaptığı açıklamada, "Bisiklet, insanların tüm dünyada seyahat etme şeklini değiştirdi. Bisiklet, sadece iki tekerlekten ibaret değil, aynı zamanda endüstri devriminin izlerini de taşıyor" dedi.