Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti

Çin'den dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'şeytan'a benzetti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom ile görüşen devlet başkanı "Buna karşı Çin'in savaşı kazanacağından eminim" dedi. Şi ayrıca DSÖ ve uluslararası toplumun "sakin, objektif ve rasyonel" bir şekilde virüsün bir değerlendirmesini yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.