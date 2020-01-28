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Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom ile görüşen Çinli devlet başkanı "Salgına karşı Çin'in savaşı kazanacağından eminim" dedi. Çinli lider Şi Cinping, koronovirüsü şeytana benzetti.
Çin'den dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'şeytan'a benzetti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom ile görüşen devlet başkanı "Buna karşı Çin'in savaşı kazanacağından eminim" dedi. Şi ayrıca DSÖ ve uluslararası toplumun "sakin, objektif ve rasyonel" bir şekilde virüsün bir değerlendirmesini yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:16
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