Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti - Son Dakika Dünya

Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom ile görüşen Çinli devlet başkanı "Salgına karşı Çin'in savaşı kazanacağından eminim" dedi. Çinli lider Şi Cinping, koronovirüsü şeytana benzetti.

Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti, System.String[]

Çin'den dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'şeytan'a benzetti.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom ile görüşen devlet başkanı "Buna karşı Çin'in savaşı kazanacağından eminim" dedi. Şi ayrıca DSÖ ve uluslararası toplumun "sakin, objektif ve rasyonel" bir şekilde virüsün bir değerlendirmesini yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Şi Cinping, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:16 
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