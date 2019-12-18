Çinli NetEase firması Mesut Özil'i Pro Evolution Soccer (PES) 2020 oyunundan çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli NetEase firması Mesut Özil'i Pro Evolution Soccer (PES) 2020 oyunundan çıkardı - Son Dakika Dünya

Çinli NetEase firması Mesut Özil'i Pro Evolution Soccer (PES) 2020 oyunundan çıkardı

6 saat önce

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne destek verdiği Twitter mesajı sonrası Pro Evolution Soccer (PES) adlı popüler bilgisayar oyununun 2020 Çin versiyonundan çıkarılacağı kaydedildi

Çinli NetEase firması Mesut Özil'i Pro Evolution Soccer (PES) 2020 oyunundan çıkardı, System.String[]

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne destek verdiği Twitter mesajı sonrası Pro Evolution Soccer (PES) adlı popüler bilgisayar oyununun 2020 Çin versiyonundan çıkarılacağı kaydedildi.


PES 2020'nin Çin'deki haklarını elinde bulunduran Çinli internet teknolojisi şirketi NetEase, ülkedeki sosyal medya ağı Weibo üzerindeki hesabında Özil'in söz konusu oyunun 3 farklı versiyonundan çıkarılacağını, buna PES 2020'nin mobil versiyonunun da dahil olduğunu duyurdu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Mesut Özil, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:27 
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