Çinli Nev Markası Avrupa'da Sağlam Yer Edindi

NANCHANG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinde bir elektrikli araç üreticisi olan Jiangling Elektrikli Araçlar Grubu (JMEV), Haziran ayı itibarıyla, aralarında Fransa ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa pazarına yaklaşık 100 Mobilize Limo modeli ihraç etti. Mobilize Limo modeli, Avrupa araç kiralama pazarı için tasarlanmış tamamen elektrikli bir sedan otomobil. Modelin ilk partisi Şubat ayında Avrupa pazarına sunuldu ve şirket bu yılın ikinci yarısında Avrupa ve Latin Amerika'ya daha fazla araç ihraç etmeye hazırlanıyor. JMEV'in mühendislik araştırma enstitüsünden Nie Xiaoyong, "Ekonomi ve toplumun gelişmesiyle birlikte yeşil ulaşım giderek daha popüler hale geliyor ve yeni enerjili araçlar (NEV), uygun maliyetli olduğu için araç kiralama platformları tarafından tercih ediliyor" dedi.

Jiangling Motor Grubu Limited Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan JMEV, 2015 yılında kuruldu ve NEV araştırma, üretim ve satış konusunda uzmanlaştı. 2019'da Fransız otomobil üreticisi Renault, Çin'in NEV pazarındaki stratejik yerleşimini genişletmek için 1 milyar yuan (yaklaşık 149 milyon ABD doları) yatırımla JMEV'den yüzde 50 hisse aldı. Bu işbirliği, Renault'nun Avrupa'daki pazar tabanından ve Jiangling Motor'un NEV sektöründeki gücünden yararlanarak JMEV'in Avrupa araç kiralama pazarına girme hızını artıracak. 2020 yılının sonunda, gelişmiş donanıma ve yüksek otomasyon oranına sahip yeni bir JMEV fabrikası resmen faaliyete geçirildi. Şirket, bunu endüstride yeşil, akıllı ve dijital bir referans fabrikası haline getirmek için çabalıyor. Kaynak atölyesinden sorumlu Hu Jie, "Kaynak atölyemizin otomasyon oranı yüzde 85'e ulaştı ve 66 işçi tüm kaportanın kaynak işlemini tamamlayabiliyor" dedi. Bir noktada üretim ve teslimatı kesintiye uğratan pandemi sırasında bile şirket, ilgili devlet dairelerinin desteğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi başardı.

Çin, 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarında zirveye ulaşmaya ve 2060 yılında da karbon-nötr olmaya çalışacağı taahhüdünde bulunmuştu. Nie'ye göre, NEV'ler, Çin'in "çift karbon" hedeflerine ulaşma çabaları boyunca tüketiciler arasında artan bir popülerlik kazanıyor. Nie, "Otomobil işletmelerinin üretim ve operasyonları, kesintiye uğrayan tedarik zincirleri ve artan hammadde maliyetleri gibi çok sayıda kısa vadeli faktörden etkilense bile endüstrinin hızlı büyümesi uzun vadede değişmeyecek" dedi. Çin Binek Araçlar Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, Çin'in otomobil endüstrisinin küresel pazara entegrasyon hızını artırmasının beklendiğini kaydetti. Cui, "Çinli otomobil şirketleri için markaları denizaşırı pazarlara uyarlamak giderek daha önemli hale geliyor" dedi. Çin, Avrupalı muadilleriyle rekabet edebilecek kaliteli araçlar üreten, nispeten eksiksiz bir NEV endüstriyel zinciri oluşturdu. Çin markaları 2021'de dünya çapında en çok satan 10 NEV modelinden 6'sını oluşturdu ve güç bataryası sevkiyatları açısından ilk 10 şirketten 6'sı yine Çinli şirketler oldu. Çin'in NEV üretimi ve satışı, 2015'ten bu yana arka arkaya 7 yıl boyunca küresel sıralamaların zirvesinde yer aldı. Ülkenin toplam NEV satışı, 2012 sonundaki 20.000'e kıyasla, Mayıs ayı sonunda 11,08 milyon adede ulaştı.Nie, "Çin'in NEV ihracatı güçlü bir büyüme ivmesine sahip ve endüstrinin gelecekteki gelişimi konusunda kendimize güveniyoruz" dedi.