Çinli öğrencileriyle birlikte Korana virüsüne beste yaptı - Son Dakika
Son Dakika Genel Çinli öğrencileriyle birlikte Korana virüsüne beste yaptı - Son Dakika

Çinli öğrencileriyle birlikte Korana virüsüne beste yaptı

6 saat önce

Çinli öğrencileriyle birlikte Korana virüsüne beste yaptı "Kör olasan Korana virüs" klibi izlenme rekoru kırıyor Erzurumlu Tarih öğretmeni Semih İpek'in Çinli öğrencileriyle birlikte çektiği Koronavirüs klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Çinli öğrencileriyle birlikte Korana virüsüne beste yaptı

"Kör olasan Korana virüs" klibi izlenme rekoru kırıyor

ERZURUM - Erzurumlu Tarih öğretmeni Semih İpek'in Çinli öğrencileriyle birlikte çektiği Koronavirüs klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sözleri kendisine ait olan Koronavirüs adlı eserini Erzurum oyun havası tarzında çalıp söyleyen Semih İpek, çektiği klipte kamera karşısına Çinli öğrencileri Dong Yujie ve Wang Kai ile birlikte çıktı. Azerbaycan'da öğrenim gören Çinli öğrencilerin "İnsanlık Korona'yı yenecek" diyerek mesaj verdikleri Korona türküsünün sözleri ise, dinleyenleri adeta kırıp geçirdi. Azerbaycan'da öğretmenlik yapan Dadaş Semih İpek, sosyal medyada yoğun ilgi gören Korona klibiyle ilgili olarak Nokta25 Haber Editörü Samet Özünal'a konuştu. İpek, Koronavirüs klibi için yazdığı sözleri daha sonra müzik eşliğinde seslendirdiğini belirterek, "Böyle bir klipte yanımızdan Çinlileri eksik etmek, büyük bir eksiklik olurdu" dedi.

Erzurum'da atanamadı, Azerbaycan'a gitti

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan 30 yaşındaki Semih İpek, kendini hikayesini de anlattı. Semih İpek, üniversiteden mezun olduktan sonra uzun bir süre öğretmen olarak atama beklediğini söyleyerek, "4-5 yıl işsiz gezdim; baktım olmayacak, topladım valizimi ve Azerbaycan'a göç ettim. Dilimiz aynı, kültürümüz aynı, insanımız aynı, bu yüzden hiç de yabancılık çekmedim" diye konuştu.

Çocukluğundan beri müzikle iç içe

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı bünyesinde Bakü'de hizmet veren Atatürk Lisesi'nde 2 yıldır Tarih öğretmenliği yapan Semih İpek, müziğe ise çocukluğundan beri ilgi duyduğunu ifade ederek, "Ozanlık benim ruhumda var; zaten bu bizim ortak kültürümüz. Daha küçük yaşlarda halk ozanlarıyla, aşıklarla iç içeydim. Yazmak, çalıp ve söylemek bu yüzden benim bir parçam haline geldi" şeklinde konuştu.

Çinli öğrencilerle klip çekti

Öte yandan sosyal medyada yoğun ilgi gören Koronavirüs klibi için önce söz yazan, ardından Çinli öğrencileri Dong Yujie ve Wang Kai ile birlikte kamera karşısına geçen Semih İpek, "Klipteki Çinlilerin ikisi de öğrencimiz. Birisi Rusça öğrenmek için Azerbaycan'da, diğeri de Azerbaycan Türkçesi öğrenebilmek için eğitim alıyor. Bu klibi birlikte çekmek çok daha iyi bir fikir gibi geldi, nitekim de öyle oldu. Çinli öğrenciler de, seslendirdiğim türkü içerisinde mesajlarını 'insanlık Korona'yı yenecek' diyerek verdiler. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Semih İpek, Erzurum şivesiyle seslendirdiği eser için Erzurum'un meşhur "Ev Yıkanın Kedisi" adlı türkünün müziğini kullandı.

Çinli öğrencileriyle birlikte Korana virüsüne beste yaptı

Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
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