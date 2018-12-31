Çinli Okullar Çocukları "Akıllı Okul Üniformaları" ile Takip Ediliyor
1 saat önce
Çin'de Okul Çocukları Çin'in Gözetleme Konusundaki Artan Takip Takıntısından Kaçamıyor Çinli Okullar Çocukları Akıllı Okul Üniformaları ile Takip Ediliyor.
Çin
'de Okul Çocukları Çin'in Gözetleme Konusundaki Artan Takip Takıntısından Kaçamıyor
Çinli Okullar Çocukları Akıllı Okul Üniformaları ile Takip Ediliyor. Sen misin okuldan kaçan?
Ülkenin güneybatısındaki Guizhou
eyaletinde ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesinde bulunan 10'dan fazla okul, öğrencilerin, katılım ve güvenliği arttırma adına Guanyu Technology'nin ürettiği "akıllı üniformaları" giymelerini zorunlu kıldı. Her üniforma, bir öğrencinin okula ne zaman girip çıkacağını belirten iki çipe sahip. Bu çipler sayesinde elde edilen veriler otomatik olarak hem velilere hem de öğretmenlerle paylaşılıyor. İzinsiz okuldan kaytarmak isteyen öğrenciler varsa da sesli ikaz veriyor.
Yani çocukların izinsiz oyun oynamaları bile sıkıntı yaratabilir. Aynı üniformalar okul girişinde Yüz Tanıma Sistemi ile de entegre çalışıyor. Uyumsuzluk olması durumunda sistem yine uyarı veriyor. Ayrıca Akıllı Okul Üniformaları 500 yıkamaya ve 150 Derece sıcaklığa kadar dayanıklı olarak üretildiği belirtiliyor.
Kulağa tam bir gizlilik kabusu gibi geliyor. Okul müdürü Lin Zongwu 'ya göre teknolojinin 2016 yılında sessizce hizmete girmesinden bu yana katılım oranları düzeldi, ancak çocukların okul davranışında en ufak bir sapmaya bu sistemde kesinlikle izin verilmiyor.
Sistemin okuldan sonra dahi öğrencilerin nerede olduğunu takip edebildiğinden bahsetmedik bile. Kötü niyetli bir personelin okuldan sonra çocukları takip etmesi olası bir durum.
Akıllı Okul Üniformaları daha da faydalı kullanılabilir miydi? elbette… Teknolojinin ne getirip ne götürdüğüne iyi bakmak lazım.
Global Times
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:35 Kaynak: Teknotalk.com
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