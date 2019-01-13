Son Dakika Haberleri: Çinli Oppo İngiltere'de Telefon Satmaya Başlıyor

Çinli Oppo İngiltere'de Telefon Satmaya Başlıyor

59 dakika önce

OPPO 29 Ocak'da RX17 Modelini Duyuruyor!

Çinli Oppo İngiltere'de Telefon Satmaya Başlıyor, System.String[]
OPPO 29 Ocak'da RX17 Modelini Duyuruyor!


Çinli Oppo dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri ve Dünya genelinde genişlemesini İngiltere ile devam ettiriyor.

Şirket 29 Ocak'ta İngiltere'de bir açılış etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. 2018 yılı göz alıcı tasarımlarıyla Oppo'nun en güzide yıllarından biri oldu. Belli ki bu başarısını şimdide uluslararası arenaya taşımak niyetinde.

Amiral gemisi Find X, sürgülü kamera sistemi ve neredeyse çerçevesiz tasarımıyla yılın "En" leri arasında yer aldı. Diğer modellerinde ise özellikle farklı çentik uygulaması ve ultra hızlı şarj teknolojisi dikkat çekti.

Oppo'nun OnePlus ile olan ilişkisi de biliniyor. Özellikle benzer tasarımlar dikkat çekiyor. OnePlus 6 ve OnePlus 6T'nin yakın zamanda duyurulan F9, R17 ve RX17 Pro modelleri bu benzerliğe güzel örnekler. Ancak İngiltere'deki RX17 modeli için hangi özelliklerin söz konusu olacağı henüz belli değil.

TheVerge

Çinli Oppo İngiltere'de Telefon Satmaya Başlıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:14 Kaynak: Teknotalk.com

İngiltere, Teknoloji
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