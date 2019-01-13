Çinli Oppo İngiltere'de Telefon Satmaya Başlıyor
59 dakika önce
OPPO 29 Ocak'da RX17 Modelini Duyuruyor!
OPPO 29 Ocak'da RX17 Modelini Duyuruyor!
Çinli Oppo dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri ve Dünya genelinde genişlemesini İngiltere
ile devam ettiriyor.
Şirket 29 Ocak'ta İngiltere'de bir açılış etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. 2018 yılı göz alıcı tasarımlarıyla Oppo'nun en güzide yıllarından biri oldu. Belli ki bu başarısını şimdide uluslararası arenaya taşımak niyetinde.
Amiral gemisi Find X, sürgülü kamera sistemi ve neredeyse çerçevesiz tasarımıyla yılın "En" leri arasında yer aldı. Diğer modellerinde ise özellikle farklı çentik uygulaması ve ultra hızlı şarj teknolojisi dikkat çekti.
Oppo'nun OnePlus ile olan ilişkisi de biliniyor. Özellikle benzer tasarımlar dikkat çekiyor. OnePlus 6 ve OnePlus 6T'nin yakın zamanda duyurulan F9, R17 ve RX17 Pro modelleri bu benzerliğe güzel örnekler. Ancak İngiltere'deki RX17 modeli için hangi özelliklerin söz konusu olacağı henüz belli değil.
TheVerge
Çinli Oppo İngiltere'de Telefon Satmaya Başlıyor
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:14 Kaynak: Teknotalk.com
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