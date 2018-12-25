Çinli Oppo Türkiye'de

Çinli akıllı telefon markası OPPO, Türkiye'deki teknolojiseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon markası OPPO, Türkiye'deki teknolojiseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Teknoloji dünyasının yükselen yıldızlarından OPPO Türkiye'de. 35 ülkede operasyonu bulunan şirket, Türkiye'deki faaliyetlerine resmi olarak başladığı açıklandı. İstanbul Ataşehir'de OPPO Türkiye ofisini açan marka, fark oluşturan akıllı telefon modelleriyle sektöre yön vermeye hazırlanıyor.



OPPO TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ WEIJIAN ZHOU OLDU



Akıllı telefon teknolojilerine küresel oyuncularından OPPO'nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu. Önde gelen teknoloji markalarında daha önce yaptığı yöneticilik ve üst düzey yöneticilik deneyimleriyle bilinen Weijian Zhou, OPPO'nun Türkiye pazarındaki büyümesine liderlik edecek.



(İHA)

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