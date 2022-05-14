Çinli Otobüs Üreticileri Ortadoğu Pazarındaki Varlıklarını Genişletiyor - Son Dakika

NANCHANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde otobüs üreticisi olan Bonluck'ın ilk çeyrek satışları Kovid-19'a rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96 artışla 6,75 milyon ABD dolarına ulaştı. Bonluck Genel Müdür Yardımcısı Li Han, pandeminin etkisine rağmen, dönem boyunca Ortadoğu pazarındaki satışların, şirketin toplam satışlarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğunu söyledi. Bonluck'ın satışları, karayolu taşımacılığına büyük rağbet olan Ortadoğu ülkelerinde Çin yapımı otobüslerin ne kadar rekabetçi hale geldiğine ve popüler olduğuna dair bir fotoğraf sunuyor. Li, "Pandeminin geleneksel ulaşım endüstrisine büyük etkisi oldu, ancak başkalarının yapamadığını yapmakta ısrar ediyoruz. Üretimin tekrar tekrar askıya alınıp yeniden başlamasına rağmen markamız müşteriler tarafından iyi karşılandı" dedi.

Şirketin Ortadoğu pazarında satılan otobüslerinin çoğu, yaklaşık 50 koltuk, büyük bagaj saklama alanları, sürücü için dinlenme alanı ve uzun mesafeli seyahat ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tuvalet ile donatılmış büyük otobüslerden oluşuyor. Bonluck, son yıllarda Ortadoğu pazarındaki varlıklarını genişleten, sayıları giderek artan Çinli otobüs üreticileri arasında yer alıyor. Merkezi Henan eyaletinde bulunan Çin'in önde gelen otobüs üreticisi Yutong Grubu Limited Şirketi, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için 741'i tamamen elektrikli otobüs olmak üzere 1.002 araç sağlamak üzere Katar'la bir anlaşma imzaladı. Ortadoğu pazarında artan talep, sadece otobüs üreticilerini değil, diğer otomotiv üreticilerini de harekete geçirdi. Elektrikli araç girişimi olan Aiways'in Shangrao fabrikası, bu yıl Ortadoğu da dahil olmak üzere denizaşırı pazarlara dört partide 688 yeni enerjili araç gönderdi. Tamamlanmamış istatistiklere göre, 20'den fazla Çinli otomotiv şirketi Ortadoğu pazarına çeşitli ürünlerle girdi.

Otomotiv endüstrisi uzmanları, Çinli otobüs markalarının, arka planda pandemi sürerken pazar kaynaklarını koordine etmek ve zamanında teslimatı sağlamak için kendi avantajlarından tam olarak yararlandığını söylüyor. Aynı zamanda, Çin hükümeti de üretime devam etme, otomobil parçaları satın alma ve sevkiyatları düzenleme konusunda destek sağlamak için işletmelerle birlikte aktif olarak çalışıyor. Li, "Pazar tarafından tanınmak sadece bir başlangıç. Ortadoğu'daki müşterilere daha kaliteli ürünler ve daha iyi hizmetler sunarak oradaki varlığımızı genişletmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.