Çinli otomobil devi yüzen elektrikli araç yaptı

Çinli otomobil devi BYD, otomotiv sektöründe devrime neden olacak bir araç geliştirdi. Dev şirket, yüzen elektrikli otomobil yaptı. Aracın su üstünde 3 km/s hızla 30 dakika boyunca gidebildiği açıklandı.
BYD, YangWang markası altında geliştirdiği U8 isimli SUV modeli hakkında video yayınladı. Aracın su üstünde 3 km/s hızla 30 dakika boyunca gidebildiği açıklandı.
BYD, aracın suya girince süspansiyon yüksekliğini artırdığını, camları kapatarak üst tavanı açtığını ve merkezi kontrol ekranında su derinliği ile araç konumunu gösterdiğini belirtiyor. Acil durumlarda suda seyretmeye olanak tanıyan bu özellik, sürekli olarak test edilerek geliştiriliyor.
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