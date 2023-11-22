Çinli otomobil devi yüzen elektrikli araç yaptı

Çinli otomobil devi BYD, otomotiv sektöründe devrime neden olacak bir araç geliştirdi. Dev şirket, yüzen elektrikli otomobil yaptı. Aracın su üstünde 3 km/s hızla 30 dakika boyunca gidebildiği açıklandı.

30 DAKİKA BOYUNCA SU ÜSTÜNDE GİDEBİLİYOR

BYD, YangWang markası altında geliştirdiği U8 isimli SUV modeli hakkında video yayınladı. Aracın su üstünde 3 km/s hızla 30 dakika boyunca gidebildiği açıklandı.

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

BYD, aracın suya girince süspansiyon yüksekliğini artırdığını, camları kapatarak üst tavanı açtığını ve merkezi kontrol ekranında su derinliği ile araç konumunu gösterdiğini belirtiyor. Acil durumlarda suda seyretmeye olanak tanıyan bu özellik, sürekli olarak test edilerek geliştiriliyor.