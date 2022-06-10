Çinli Otomobil Markalarının Satışları Mayıs Ayında İstikrarlı Büyümesini Sürdürdü - Son Dakika
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Çinli Otomobil Markalarının Satışları Mayıs Ayında İstikrarlı Büyümesini Sürdürdü

10.06.2022 17:05
Çinli Otomobil Markalarının Satışları Mayıs Ayında İstikrarlı Büyümesini Sürdürdü

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verileri, Çinli otomobil markalarının Mayıs 2022'de satışlarını istikrarlı bir şekilde artırmaya devam ederek pazardaki paylarını büyüttüklerini gösterdi.

Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre Mayıs'ta yıllık yüzde 5, Nisan ayına göre ise yüzde 29 artışla toplam 620.000 Çinli marka binek otomobil satıldı.

Çinli marka binek otomobil satışlarının Mayıs ayında ülkedeki toplam binek otomobil satışları içindeki payı bir yıl öncesine göre yüzde 9,8 artarak, yüzde 46,3'e yükseldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Çinli marka binek otomobil satışlarının Çin pazarındaki toplam binek otomobil satışları içindeki payı yılın ilk beş ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla yüzde 46'ya çıktı.

Birlik, yerli otomobil markalarının yeni enerjili araç pazarında da güçlü bir büyüme gösterdiklerine ve BYD, Geely, Changan ve Chery gibi önde gelen şirketlerin pazar paylarında kayda değer artışlar olduğuna dikkat çekti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Otomobil Markalarının Satışları Mayıs Ayında İstikrarlı Büyümesini Sürdürdü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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