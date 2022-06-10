Çinli Otomobil Markalarının Satışları Mayıs Ayında İstikrarlı Büyümesini Sürdürdü

Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre Mayıs'ta yıllık yüzde 5, Nisan ayına göre ise yüzde 29 artışla toplam 620.000 Çinli marka binek otomobil satıldı.

Çinli marka binek otomobil satışlarının Mayıs ayında ülkedeki toplam binek otomobil satışları içindeki payı bir yıl öncesine göre yüzde 9,8 artarak, yüzde 46,3'e yükseldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Çinli marka binek otomobil satışlarının Çin pazarındaki toplam binek otomobil satışları içindeki payı yılın ilk beş ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla yüzde 46'ya çıktı.

Birlik, yerli otomobil markalarının yeni enerjili araç pazarında da güçlü bir büyüme gösterdiklerine ve BYD, Geely, Changan ve Chery gibi önde gelen şirketlerin pazar paylarında kayda değer artışlar olduğuna dikkat çekti.