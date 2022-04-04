Çinli Otomobil Üreticisi Byd, Benzinli Araç Üretimini Durdurdu - Son Dakika

SHENZHEN, 4 Nisan (Xinhua) — Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticisi olan BYD, şirketin gelecekteki otomobil işinin tamamen elektrikli araçlara ve şarj edilebilir hibrit araçlara odaklanacağını belirtti. BYD ayrıca geleneksel benzinli araç satın almış mevcut müşterilerine araçların kullanım süresi boyunca gelişmiş servis ve satış sonrası desteğin yanı sıra yedek parça tedariğine devam edeceğini de bildirdi. Son verilere göre Mart ayında BYD, 50.674 şarj edilebilir hibrit model ve 53.664 tamamen elektrikli model olmak üzere 104.338 binek otomobil satarken, hiç geleneksel benzinli model satışı olmadı.