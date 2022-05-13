Çinli Otomobil Üreticisi Chery'nin Nev Satışları Ocak-Nisan Döneminde Güçlü Artış Kaydetti - Son Dakika

HEFEİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grup Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, şirket yılın ilk dört ayında güçlü yeni enerjili araç (NEV) satışları bildirdi. Şirketin satış raporuna göre Chery, Ocak-Nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 168,5 artışla 68.587 adet NEV sattı. NEV satışları sadece Nisan ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81,2 artış kaydederek 15.533 adede ulaştı.

Şirket Brezilya, Suudi Arabistan ve Şili gibi ülkelerden güçlü talep gördü. Şirket, yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 84.993 araç ihraç etti. Chery'nin otomobil satışları Ocak'tan Nisan'a kadar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artışla 284.865 adet olarak gerçekleşti.