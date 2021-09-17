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Çinli regülatörlerin baskıları gelişmekte olan ülkelere fon akışını hızlandırdı - Son Dakika

Çinli regülatörlerin baskıları gelişmekte olan ülkelere fon akışını hızlandırdı

17.09.2021 16:10
Çinli regülatörlerin baskıları gelişmekte olan ülkelere fon akışını hızlandırdı, System.String[]

Mobius Capital'in kurucusu Mark Mobius, Çinli regülatörlerin son dönemde artan düzenlemelerinin fonların alternatif gelişen piyasalara olan ilgisini artırdığını belirterek, "Gelişmekte olan piyasa endeksinin yüzde 30'unu Çin oluşturuyor.

Mobius Capital'in kurucusu Mark Mobius, Çinli regülatörlerin son dönemde artan düzenlemelerinin fonların alternatif gelişen piyasalara olan ilgisini artırdığını belirterek, "Gelişmekte olan piyasa endeksinin yüzde 30'unu Çin oluşturuyor. Şu anda ise para Çin'den başka her yere akış halinde. Bu yüzden ileride paranın Türkiye, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere aktığını göreceğiz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında zorlu bir dönemeçten geçilirken, ekonomik büyüme modeli ve finansal piyasalarda dönüşüm hedefi doğrultusunda ilerleyen Çinli yetkililerin yıl başından bu yana birçok sektöre yönelik düzenleme mekanizmalarını devreye alması, ülkeden fon çıkışlarını da beraberinde getirdi.

Geçen yılın haziran ayında Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK) Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmesiyle başlayan süreçte, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması Çin pay piyasalarından çıkışın başlangıç işareti olarak kabul edildi.

Bu yılın başından itibaren ise Hong Kong borsasında işlem gören Çinli oyun ve teknoloji şirketlerine yönelik regülasyonların diğer sektörlere de taşınması, varlık fonlarının ülkeden yüklü çıkış yapmaya başladığı söylentilerini gündeme taşıdı.

Bu söylentilerde, başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin şirketlere Hong Kong'daki operasyon ve faaliyetlerine yönelik riskler konusunda uyarması da etkili oldu.

Diğer taraftan Çinli piyasa düzenleyicilerinin ağustos ayında ülkenin iki büyük borsası Şanghay ve Şenzen'de 50'ye yakın halka arzı askıya almasının ardından sermaye piyasasına girişlerde kontrollerin daha da sıkılaştırılacağı ve piyasa suistimaline karşı sıfır tolerans gösterileceği mesajını vermesi de yatırımcıların gözünü korkutan bir gelişme olarak öne çıktı.

Analistler, Çin haricinde gelişmekte olan ülke piyasalarına akan borsa yatırım fonu tutarının geçen ay yüzde 40'a yakın artışla 1,5 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirtiyor.

Çin harici gelişmekte olan ülkelere borsa yatırım fonlarındaki bu artışta, Çinli regülatörlerin baskılarının artmasının etkili olduğunu vurgulayan analistler, söz konusu baskıların sonucunda Hong Kong'da Hang Seng endeksinde haziran ayı başından bu yana yüzde 16'ya varan düşüşler yaşandığına işaret etti.

Şu anda para Çin'den başka her yere akış halinde"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ve uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital'in kurucusu Mark Mobius, yatırımcıların yönünü giderek Çin dışındaki gelişen alternatif piyasalara çevireceğini söyledi.

Piyasalardaki paranın yaklaşık yarısına borsa yatırım fonlarının (ETF) öncülük ettiğini belirten Mobius, "Gelişmekte olan piyasa endeksinin yüzde 30'unu Çin oluşturuyor. Şu anda ise para Çin'den başka her yere akış halinde. Bu yüzden ileride paranın Türkiye, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere aktığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mobius, Çin'den çıkan fonların Türkiye gibi alternatif ve potansiyel ülkeler tarafından cazip hale getirilmesi için hisse senedi piyasalarının büyütülmesi, daha fazla halka arzın yolunun açılması gerektiğini vurgulayarak, "Çin, yatırımcılar için bir anda ortadan kaybolmayacak ama Türkiye gibi diğer piyasalar büyüdükçe, giderek daha çok dikkati çekiyor." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Hong Kong, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çinli regülatörlerin baskıları gelişmekte olan ülkelere fon akışını hızlandırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çinli regülatörlerin baskıları gelişmekte olan ülkelere fon akışını hızlandırdı - Son Dakika
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