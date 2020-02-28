Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı - Son Dakika Dünya

Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı

6 saat önce

Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı. Yang, 2018'te doping testine girmeyi reddetmişti.

Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı, System.String[]

Çin'in olimpiyat tarihinde yüzme kategorisindeki ilk madalyasını kazanan 3 altın madalya sahibi Çinli yüzücü Sun Yang, doping testinden kaçması sebebiyle 8 yıl men cezası aldı.


Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmeyi reddetmişti.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:49 
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