Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 4 bin 87 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede çok sayıda ülkeye yayıldı.

Tüm dünyada büyük panik yaratan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili birçok araştırma yapıldı. Çinli sağlık uzmanlarının yaptığı son araştırma ise koronavirüs ile ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.

4,5 METRE MESAFE UZAKLIKTAKİ BİR KİŞİYE KOLAYCA BULAŞABİLİR

Çinli sağlık uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, koronavirüsün 30 dakika boyunca havada kalabileceğini ayrıca 4,5 metre mesafe uzaklıkta olan bir kişiye kolayca bulaşabileceğini ortaya çıkardı.

"ORTALAMA 2 GÜN HAYATTA KALABİLİYOR"

Söz konusu araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, koronavirüsün 37 derecede cam, metal, plastik veya kumaş üzerinde ortalama 2 gün hayatta kalabildiğinin altını çizdi.

MASKE TAKILMALI, YÜZEY TEMASINDAN KAÇINILMALI

Araştırma için bir otobüs yolculuğunu gözlemleyen uzmanlar, enfeksiyon kapan bir yolcunun otobüste bulunan 9 kişiye virüsü bulaştırdığını söyledi. Virüsün bulaştığı yolcunun, virüsü taşıyan yolcuya 4,5 metre mesafedeki bir koltukta oturduğunu belirten uzmanlar, koronavirüsten korunabilmek için metro, otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarına binerken her zaman maske takılması, halka açık alanlarda mümkün olduğunca yüzey temasından kaçınılması ve ellerin temizlenmeden yüze kesinlikle dokunulmaması gerektiğini belirterek, temizlik malzemeleri ile kapı kolları, telefonlar ve klavyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin de dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti.

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