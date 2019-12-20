Çinli sanatçı Zhu Yawen, Türkiye'nin turizm elçisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Çinli sanatçı Zhu Yawen, Türkiye'nin turizm elçisi oldu - Son Dakika

Çinli sanatçı Zhu Yawen, Türkiye'nin turizm elçisi oldu

6 saat önce

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çinli aktör Zhu Yawen'ı (Cu Yavın) Türkiye'nin turizm elçisi ilan etti.

Çinli sanatçı Zhu Yawen, Türkiye'nin turizm elçisi oldu, System.String[]

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çinli aktör Zhu Yawen'ı (Cu Yavın) Türkiye'nin turizm elçisi ilan etti.

Büyükelçi Önen, Çinli aktör Cu'yu Pekin'deki büyükelçilik konutunda kabul ederek, Türkiye-Çin ilişkileri ve kültür turizm alanında iki ülke arasında yaşanan gelişmeler hakkında sohbet etti.

Çin'den Türkiye'ye 1 milyon turist gelmesi hedefinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen ortak bir hedef olduğunu hatırlatan Büyükelçi Önen, kendilerinin de bu hedefe ulaşmak noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zhu Yawen'ı Türkiye'ye davet eden Büyükelçi Önen, ayrıca Türkiye ve Çin arasında ortak film ve dizi projelerinin gerçekleştirilmesi konularında da Çinli sanatçı ile istişarelerde bulundu.

Önen, Çin'in en tanınmış aktörlerinden Zhu Yawen gibi bir ekran yüzünün Çin'de Türkiye'nin turizm elçisi olarak ilan edilmesinin, Türkiye'nin tanıtımı konusunda önemli bir katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Ardından Büyükelçi Önen, Zhu Yawen'i Türkiye'nin Turizm elçisi ilan ederek kendisine sertifikasını takdim etti.

Çin'de yayınlanan birçok filmde başrol oyuncusu olarak rol alan ve Forbes dergisi tarafından Çin'in en ünlü kişileri arasında gösterilen Zhu Yawen, halen Çin'in Ming hanedanlığı dönemini anlatan "Ming İmparatorları" adlı dönem dizisinin başrol oyuncusu olarak çekimlere devam ediyor.

Sanatçının Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki hesabında 12,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Pekin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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