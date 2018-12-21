Çinli Sanatçılar Marmaris'te Gösteri Sundu

Çin
'den Muğla
'nın Marmaris
ilçesine gelen gösteri grubu, "Marmaris Yeni Yıl Festivali" etkinlikleri kapsamında sahne aldı.
Festival alanında, Çin'in geleneksel müzik ve halk danslarından örnekler sergileyen 10 kişilik grup, ilgiyle izlendi.
Marmaris'in kardeş şehri Jinan'dan gelen grup, makyajları ve kostümleriyle de dikkat çekti.
Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, etkinlik hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, gösteriye duyulan ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.
"Marmaris Yeni Yıl Festivali" kapsamında Tataristan
, Ukrayna
ve Rusya
'dan çok renkli gruplar ağırladıklarını aktaran Kirt, "Bugün de Çin'den gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. 'China Jinan Lyu Opera Theater' grubunu ağırlıyoruz. Sahnede Çin'in geleneksel halk müziğini ve halk dansını yansıttılar. Çinli sanatçılar, üç gün boyunca Marmaris'te çeşitli gösteriler sunacaklar." dedi.
Jinan Belediyesi Lyu Opera Tiyatrosu
Jinan Belediyesi Lyu Opera Tiyatrosu ekibi, Çin Yerel Lyu Operası-Evlilik Draması, Geleneksel Çin Folklor Müziği-Yasemin, Sudan
Kollar Gösterisi-Kelebek Aşıklar gösterilerini sundu.
Çinli gösteri grubu, ilçede festival kapsamında 3 gün boyunca etkinlikler düzenleyecek.
Çinli grup, ilçenin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra kardeş şehir adına yapılan Jinan Parkı'nı gezdi.