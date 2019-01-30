Son Dakika Haberleri: Çinli Şarkıcı Göbeklitepe'yi Gezdi, Sıra Gecesine Katıldı

Çinli Şarkıcı Göbeklitepe'yi Gezdi, Sıra Gecesine Katıldı

1 saat önce

ÇİNLİ şarkıcı Xiao Zhang, geldiği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi dolaştı, sıra gecesinde çiğköfte yiyip, halay çekti.

Çinli Şarkıcı Göbeklitepe'yi Gezdi, Sıra Gecesine Katıldı, System.String[]
ÇİNLİ şarkıcı Xiao Zhang, geldiği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi dolaştı, sıra gecesinde çiğköfte yiyip, halay çekti.

2017 yılında çıkardığı albümde yer alan 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum sevgilim' isimli parçasıyla çok sayıda Çinli turistin Türkiye'ye gelmesine aracılık eden şarkıcı Xiao Zhang, Şanlıurfalı olan Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in girişimleriyle kente geldi. Çıkardığı parça ve turizme katkısıyla Türkiye Fahri Turizm elçisi seçilen Zhang, ilk olarak 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO dünya mirasında yer alan Göbeklitepe'ye gezdi. Beraberindeki ekiple Göbeklitepe'yi dolaşan sanatçıya, Müze Müdürü Celal Uludağ tarafından bilgiler verildi.

Göbeklitepe'den çok etkilenen Çinli şarkıcı, daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl yakınlarındaki bir otelin doğal mağarasında düzenlenen sıra gecesine katıldı. Çiğköfte yiyen Çinli sanatçı, davul zurna eşliğinde seslendirilen yerel türkülere halay çekerek eşlik etti.

Zhang, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

Türkiye, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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