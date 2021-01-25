Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de - Son Dakika

Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de

25.01.2021 06:39

Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen Korona virüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisi, Türk Hava Yolları(THY)'na ait kargo uçağıyla Pekin'nden İstanbul'a getirildi.

Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de

İSTANBUL - Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen Korona virüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisi, Türk Hava Yolları(THY)'na ait kargo uçağıyla Pekin'nden İstanbul'a getirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den sipariş edilen korona virüs aşısının üç milyon dozluk ilk bölümü geçtiğimiz 29 Aralık sabahı Türkiye'ye ulaşmıştı. Gerekli testlerin ardından geçtiğimiz günlerde aşılama çalışmaları başlarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni aşıların gelişine ilişkin yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadelerine yer vermişti.

6,5 milyon doz aşı getirildi

Bu doğrultuda 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatın 6,5 milyon dozluk ilk bölümü bu sabah İstanbul'a ulaştı. Dün gece saatlerinde Çin'in başkenti Pekin'den havalanan Boeing 777 tipi Turkish Cargo uçağı, saat 06.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İnişin akabinde korona virüs aşılarını taşıyan TK6175 sefer sayılı uçak, THY'nin kargo terminalinin bulunduğu bölgeye yanaştı. Özel konteyner içerisinde bulunan aşılar, THY'nin yer hizmetleri iştiraki Turkısh Ground Servicezekipleri tarafından özenle uçaktan indirildi.

Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de
Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de
Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de
Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çin aşısının ikinci partisi Türkiye'de - Son Dakika


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