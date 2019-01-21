Son Dakika Haberleri: Çinli Şirket Cezayir'in Petrol Limanını Genişletecek

Çinli Şirket Cezayir'in Petrol Limanını Genişletecek

1 saat önce

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkenin ikinci büyük petrol limanı Skikda'nın genişletilmesi için Çinli liman mühendisliği şirketi CHEC ile anlaştı.

Çinli Şirket Cezayir'in Petrol Limanını Genişletecek, System.String[]
Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkenin ikinci büyük petrol limanı Skikda'nın genişletilmesi için Çinli liman mühendisliği şirketi CHEC ile anlaştı.

Skikda Limanı'nın 450 milyon dolar maliyetle genişletilmesi için yapılan anlaşma başkent Cezayir'de törenle imzalandı.


Sonatrach Genel Merkezi'nde düzenlenen imza töreniyle CHEC, petrol ürünleri sevkiyatını kolaylaştırmak için limanın genişletilmesi çalışmalarını üstlendi.


Törenin ardından yapılan yazılı açıklamada, 200 bin ton yüklü gemilerin demir atmasına imkan sağlayacak yeni bir sıvılaştırılmış doğal gaz iskelesi kurulmasını da öngören projenin 29 ay içinde teslim edileceği aktarıldı.


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Cezayir, günlük 1,06 milyon varil ham petrol üretiyor.


Bunun yanı sıra resmi verilere göre 2017 yılında 135 milyar metreküp doğal gaz üreten Cezayir, bunun 55 milyar metreküplük kısmını ihraç etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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