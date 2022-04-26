Çinli Şirket, Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat İstasyonunun Köprü İnşaatına Başladı - Son Dakika
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Çinli Şirket, Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat İstasyonunun Köprü İnşaatına Başladı

26.04.2022 16:42
Çinli Şirket, Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat İstasyonunun Köprü İnşaatına Başladı

KUDÜS, 26 Nisan (Xinhua) -- Tel Aviv'in hafif raylı sistemi olan Yeşil Hat'ın Reading istasyonu ve Yarkon Nehri üzerindeki bir köprünün de içinde bulunduğu bölümünün inşaatı Pazar günü başladı.

KUDÜS, 26 Nisan (Xinhua) -- Tel Aviv'in hafif raylı sistemi olan Yeşil Hat'ın Reading istasyonu ve Yarkon Nehri üzerindeki bir köprünün de içinde bulunduğu bölümünün inşaatı Pazar günü başladı. Çin Güç İnşaat Şirketi'nin (PCCC) üstlendiği projenin 700 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde bir köprü ve yaklaşık 2400 metrekarelik bir istasyonla 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.

Çinli Şirket, Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat İstasyonunun Köprü İnşaatına Başladı

Çinli bir müteahhit, İsrail'in Tel Aviv şehrinin kuzeyinde bulunan Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat şantiyesinde çalışıyor, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

Temel atma töreninde konuşan PCCC projesinin yöneticisi Li Feng, bu alanın Tel Aviv'in en büyük parkı olan Yarkon Parkı'ndaki yeni bir sembol olacağına dair beklentisini dile getirdi, projenin kalite ve güvenliği garanti altına almak için Çin'in gelişmiş ekipman ve teknolojisini kullanacağını söyledi. Li'ye göre, projenin çevresel etkisinin en aza indirilmesi için üzerinde ciddi bir şekilde düşünüldü. Köprünün sütunlarının İsrail'in denize dökülen en büyük nehri olan Yarkon'un sularına girmeyeceğini söyleyen Li Feng, alanda dökme beton kullanımını azaltmak amacıyla prefabrik yapılar kullanıldığını belirtti.

Tel Aviv Belediyesi CEO'su Menachem Leiba törende yaptığı açıklamada, büyükşehrin trafik sorunundan uzun zamandır ciddi bir şekilde etkilendiğini ve bu yeni inşaatın, şehiriçi seyahatte yoğunluğu büyük ölçüde azaltacak olan Yeşil Hat'ın tamamının ayrılmaz bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi. NTA-Metropolitan Toplu Taşıma Sistemi CEO'su Haim Glik, Yeşil Hat'ın her sene 77 milyon yolcu taşımasının beklendiğini söyledi. Tamamlanmasının ardından 39 km olacak Yeşil Hat, Tel Aviv'in güneyinde yer alan İsrail şehri Rişon LeTsiyon'dan kuzeye doğru Holon üzerinden Tel Aviv'in merkezinden geçecek ve ardından kuzey hattında iki kola ayrılacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tel Aviv, İsrail, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çinli Şirket, Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat İstasyonunun Köprü İnşaatına Başladı - Son Dakika
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