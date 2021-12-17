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Çinli şirket Tencent, yasağın ardından uygulamalarını yeniden güncellemeye başladı - Son Dakika

Çinli şirket Tencent, yasağın ardından uygulamalarını yeniden güncellemeye başladı

17.12.2021 10:37
Çinli şirket Tencent, yasağın ardından uygulamalarını yeniden güncellemeye başladı

Çin'de Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının yürüttüğü siber güvenlik soruşturması nedeniyle uygulamalarını güncellemesi ve yeni uygulama çıkarması geçici süreyle yasaklanan internet şirketi Tencent'in bazı uygulamalarını yeniden güncellemesine izin verildiği bildirildi.

Çin'de Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının yürüttüğü siber güvenlik soruşturması nedeniyle uygulamalarını güncellemesi ve yeni uygulama çıkarması geçici süreyle yasaklanan internet şirketi Tencent'in bazı uygulamalarını yeniden güncellemesine izin verildiği bildirildi.

South China Mornig Post gazetesindeki habere göre, şirket, aralarında müzik arşivi QQ Music ve kurumsal mesaj hizmeti WeCom'un aralarında olduğu 9 uygulamanın gözden geçirilmesinin tamamlandığını ve uygulamaların yeniden güncellenmesine izin verildiğini belirtti.

QQ Music'in iOS mobil uygulama mağazasındaki sürümünün güncellenmiş versiyonu dün yayımlandı.

Ayrıca düzenleyicilerin, şirketin geliştirdiği bazı mobil oyun uygulamalarının da güncellenmesine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Güncellemelerin yeniden başlaması şirketin üzerindeki denetim baskısının hafiflediğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, 24 Kasım'da internet uygulama mağazalarına yolladığı "geçici idari yönerge" ile Tencent'in uygulamalarının güncellemesinin durdurulması talimatını vermişti.

Çin'in en yaygın kullanılan mesajlaşma ve çevrim içi ödeme aracı, aynı zamanda mini-uygulama platformu olan WeChat'in sahibi olan şirketin geliştirdiği 70'ten fazla uygulama ile 100'den fazla mobil oyunun güncellemesi durdurulurken, şirketin piyasaya yeni oyun ve uygulama sürmesi geçici olarak yasaklanmıştı.

Pekin yönetimi, internet sektörüne yönelik denetimleri artırıyor

Yasak kararı, Çin'de merkezi hükümetin internet sektörüne yönelik düzenleme ve denetimleri sıkılaştırdığı bir döneme denk gelmişti.

Pekin yönetimi, internet üzerinde veri yönetimini düzenlemek üzere 2017'de Siber Güvenlik Yasası'nı, eylülde Veri Güvenliği Yasası'nı çıkarmıştı. Her iki yasal düzenleme de yurt dışına veri yollamak isteyen internet şirketlerinin güvenlik soruşturmasından geçerek onay almasını şartını koşuyordu.

Kasımda yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Yasası da sınır aşırı veri transferi ve yurt içinde şirketlerin kişisel verileri kullanması konusunda dünyanın en sıkı düzenleme rejimlerinden birini getirmişti.

WeChat'in güvenlik protokolü güncellenmişti

Tencent, 1,2 milyar kullanıcısıyla Çin'in en yaygın internet platformlarından WeChat'in güvenlik protokolünü temmuzda güncellemişti. Güncelleme tamamlanana kadar ise yeni üye kabulü durdurulmuştu.

Şirket, eylülde WeChat platformu ile onun Çin'e özgü versiyonu Weixin'i birbirinden ayırmış, kullanıcılara ikisinden birini tercih etme zorunluluğu getirmişti.

Söz konusu adımların da şirketin sınır aşırı veri transferi ve kişisel verilerin kullanılması konusundaki yeni düzenlemelere uyum çabasının parçası olduğu yorumları yapılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tencent, oyunlar, WeChat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çinli şirket Tencent, yasağın ardından uygulamalarını yeniden güncellemeye başladı - Son Dakika


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