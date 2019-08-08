Son Dakika Haberleri: Çinli şirket yerel üretim uçağını 3 bin metre irtifada test etti
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Çinli şirket yerel üretim uçağını 3 bin metre irtifada test etti

43 dakika önce

Çinli özel şirket Guanyi, tamamen yerel imkanlarla ürettiği genel maksatlı uçağın 3 bin metre irtifada ilk uçuş denemesini gerçekleştirdi.

Çinli şirket yerel üretim uçağını 3 bin metre irtifada test etti, System.String[]

"GA20" olarak adlandırılan uçağın 3 bin metre irtifada ilk uçuş denemesi dün, Zhejiang eyaletindeki bir havalimanında yapıldı.

GA20'nin Ar-Ge projesi, Guanyi şirketi tarafından 2015 yılında başlatıldı. Proje, tamamen yerel imkanlarla hayata geçirildi. Söz konusu denemeyle, GA20'nin toplamda 50'inci ve 3 bin metre irtifada ilk uçuş denemesi gerçekleştirilmiş oldu.

GA20'nin, uçuş eğitimleri, özel uçuşlar ve seyahat gibi çeşitli amaçlarla kullanılabileceği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:11 Kaynak: Bültenler
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