Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri Rusya'da başladı - Son Dakika

Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri Rusya'da başladı

Çin ilaç şirketi CanSino'nun potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Rusya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri Rusya'da başladı, System.String[]

Çin ilaç şirketi CanSino'nun potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Rusya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Rus ilaç üreticisi Petrovax, "Ad5-NCov" adlı aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerine başkent Moskova'da başladı.

CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği Ad5-NCov, soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüs bileşeni aracılığıyla insan vücuduna Kovid-19'un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.

Aşı adayının güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemeleri Çin'de yürütülmüş, 3'üncü aşama denemeleri ise 9 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da başlamıştı. Pakistan 19 Ağustos'ta, Rusya ise 3 Eylül'de aşı adayının 3'ncü aşama klinik denemelerinin ülkelerinde yapılmasına onay vermişti.

Toplam 40 bin kişinin katılması planlanan klinik denemelerin Brezilya ve Şili'de de yürütülmesi planlanıyor.

Çin ordusu, 25 Haziran'da aşı adayının "özel ihtiyaç sağlık malzemesi" olarak kullanımını onaylamıştı.

Çin'deki aşı çalışmaları

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 9 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 3'ü birinci, 2'si ikinci, 4'ü ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

CanSino'nun aşı adayı dışında SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" ve Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği iki aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

38 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 21 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 31,5 milyonu aşarken, 969 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ağustos, Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri Rusya'da başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti
20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor 20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor         
20:56
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
AK Parti'den AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok         
19:24
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi         
17:28
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 21:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri Rusya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei