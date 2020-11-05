Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi - Son Dakika

Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi

05.11.2020 21:02
Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi, System.String[]

Çinli elektronik izleme ekipmanları üreticisi Zhejiang Dahua teknoloji şirketinin yüz tanıma teknolojisini destekleyen yapay zeka yazılımında Uygur Türklerini hedef alan etnik tanımlayıcı bir kod bulunduğu iddia edildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre; Almanya'da yaşayan Serge Bazanski adlı yazılım güvenliği mühendisi, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, şirketin elektronik izleme ekipmanlarını destekleyecek yazılımlar üretilmesi için internete yüklediği açık kaynaklı yazılım geliştirme paketi içinde 'Ulus Tipi: Uygur' ibaresinin olduğu kod satırları bulunduğunu ileri sürdü.

Bazanski, ekran görüntüsünü paylaştığı kod satırlarında 'Ulus Tipi' adı altında bir tanımlayıcı kategori tarif edildiğini, yazılımın bu kategori altında, 'bilinmeyen, Uygur, diğerleri ve tanımlanamayan' seçenekleri arasında belirleme yapmak üzere tasarlandığını belirtti.

"BU TANIMLAMA TESADÜFEN KOYULMUŞ OLAMAZ"

Söz konusu tanımlama işlevinin yazılıma konulmasının tesadüf olamayacağına işaret eden Bazanski, "Genelde şirketler bu yazılım geliştirme paketlerini sunduklarında bunlar taşa yazılmış gibidir. Bir şeyi yanlışlıkla veya öylesine koymuş olamazsınız" ifadesini kullandı.

Kodun ortaya çıkmasının ardından Dahua, internette Github platformuna ve kendi web sitesinde yüklediği yazılım geliştirme kodlarını silerek etnik tanımlamanın çıkarıldığı haliyle yeniden yükledi.

Konuyla ilgili Zhejiang Dahua'dan yapılan açıklamada 'şirketin etnik odaklı tanımlama işlevi içeren herhangi bir ürün satmadığı' ifade edildi.

UYGUR YERİNE YAHUDİ VEYA ARAP OLSAYDI ORTALIK AYAĞA KALKARDI

Haberde görüşlerine yer verilen İsrailli siber güvenlik araştırmacısı Ran Locar, bir kök kod niteliğindeki bu şablonun başka tanımlamalar eklenerek geliştirilebileceğine dikkati çekerek, bu yazılımlarca desteklenen izleme ekipmanlarının etnik fişleme için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Sorunun etik boyutuna vurgu yapan Locar, "Eğer 'Uygur' yerine 'Yahudi' veya 'Arap' ibaresi olsaydı, çoktan ortalık ayağa kalkardı" ifadesini kullandı.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Zhejiang Dahua, ABD hükümetinin Uygurlara yönelik kitlesel takip uygulamaları ve hak ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 20 Temmuz'da yaptırım uygulama kararı aldığı yapay zeka ve izleme teknolojisi alanında faaliyet yürüten 11 Çin şirketi arasında yer almıştı.

Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Zhejiang, Uygur, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz
İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi         
21:00
Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da Trump'ın Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da Trump'ın "oy sayımı durdurulsun" talebi reddedildi         
20:06
ABD'deki başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin tercihi Biden oldu ABD'deki başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin tercihi Biden oldu         
19:39
UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi         
18:59
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi         
12:07
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 21:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei