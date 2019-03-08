Son Dakika Haberleri: Çinli şirketler 'sessiz koyun' olmamalı

Çinli şirketler 'sessiz koyun' olmamalı

53 dakika önce

Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, diğer taraftan ABD'nin Huawei'ye karşı tutumunu eleştirdi ve "şirketlerin 'yasal silahlarını' kullanmasını ve 'sessiz koyun' olmamasını destekliyoruz" dedi.

Çinli şirketler 'sessiz koyun' olmamalı, System.String[]
Çin- ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, diğer taraftan ABD'nin Huawei'ye karşı tutumunu eleştirdi ve "şirketlerin 'yasal silahlarını' kullanmasını ve 'sessiz koyun' olmamasını destekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:05 

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den ABD'ye S-400 Tepkisi: Sabırları Zorluyor Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'de İzmir Marşı'nın Remixini Çalarak Herkesi Coşturdu

Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Ünlü Futbolcu Fellaini, Belçika Milli Takımını Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çinli şirketler 'sessiz koyun' olmamalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]