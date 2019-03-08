Çinli şirketler 'sessiz koyun' olmamalı
53 dakika önce
Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, diğer taraftan ABD'nin Huawei'ye karşı tutumunu eleştirdi ve "şirketlerin 'yasal silahlarını' kullanmasını ve 'sessiz koyun' olmamasını destekliyoruz" dedi.
Çin- ABD
ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı
Vang Yi, diğer taraftan ABD'nin Huawei
'ye karşı tutumunu eleştirdi ve "şirketlerin 'yasal silahlarını' kullanmasını ve 'sessiz koyun' olmamasını destekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:05
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