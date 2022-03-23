Çinli şirketlerin Avrupa'da şirket satın alma yatırımları 2021'de 8 kat arttı - Son Dakika
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Çinli şirketlerin Avrupa'da şirket satın alma yatırımları 2021'de 8 kat arttı

23.03.2022 12:12
Çinli şirketlerin Avrupa'da şirket satın alma yatırımları 2021'de 8 kat arttı

Çinli şirketlerin Avrupa'da şirket satın alma şeklindeki yatırımları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yaşanan düşüşün ardından, 2021'de yeniden arttı.

Çinli şirketlerin Avrupa'da şirket satın alma şeklindeki yatırımları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yaşanan düşüşün ardından, 2021'de yeniden arttı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Şinhua, Ernst & Young danışmanlık şirketinin raporuna dayandırdığı haberinde, Çinli yatırımcıların 2021'de Avrupa'da 155 şirket satın aldığını bildirdi.

Rapora göre, satın alımların toplam hacmi önceki yıla göre 8 kat artarak 12,4 milyar dolara ulaştı.

Merkezi Hong Kong'da bulunan Hillhouse Capital yatırım şirketinin, Hollandalı elektronik üreticisi Phillips'in ev aletleri bölümünü 4,4 milyar dolara satın alması, geçen yılın en büyük yatırımı oldu.

Ayrıca Çinli internet şirketi Tencent'in İngiliz oyun geliştiricisi Sumo Digital'ı 1,25 milyar dolara, Çinli konteyner üreticisi China International Marine Containers'in Danimarkalı üretici Maersk Container Industry'yi 1,1 milyar dolara satın alması da dikkati çekti.

Çinli yatırımcılar tarafından bu alanda en fazla yatırım yapılan ülkeler, 36 şirket ile İngiltere, 35 şirket ile Almanya ve 13 şirket ile Hollanda oldu.

30 şirket satın alımının yapıldığı sanayi alanı ise Çinli yatırımcıların en fazla rağbet gösterdiği sektör oldu.

Ernst & Young'ın ortağı ve Batı Avrupa Bölgesi Çin Şirket Hizmetleri Bölümü Başkanı Yi Sun, Çinli şirketlerin Avrupa'da en çok otomotiv tedarikçileri ve makina mühendisliği şirketlerine rağbet ettiğini, fakat yeni dönemde daha çok elektrikli araçlar, sürücüsüz araçlar ve yüksek teknoloji malzemeleri gibi alt sektörlere ilgi gösterdiğini kaydetti.

Özellikle Almanya'da geçen yıl kurulan çok sayıda mühendislik şirketinde Çinli yatırımcıların payı olduğuna dikkat çeken Yi, yatırımcıların mühendislik dışında e-ticaret yatırımlarına da öncelik verdiği bilgisini paylaştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Almanya, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çinli şirketlerin Avrupa'da şirket satın alma yatırımları 2021'de 8 kat arttı - Son Dakika


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