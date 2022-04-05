Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika
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Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı

05.04.2022 21:31
Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı

BERLİN, 5 Nisan (Xinhua) — Münih merkezli Avrupa Patent Ofisi'nin (EPO) Salı günü yaptığı açıklamaya göre Çinli şirketlerin Avrupa'da yaptığı patent başvurularının sayısı, 2021'de yeni bir rekor kırarak 16 bin 665'e ulaştı. EPO, geçen yıl dünyanın dört bir yanından toplamda 188 bin 600 paten başvurusu kaydetti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 4,5'lik artış anlamına […]

Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı

BERLİN, 5 Nisan (Xinhua) — Münih merkezli Avrupa Patent Ofisi'nin (EPO) Salı günü yaptığı açıklamaya göre Çinli şirketlerin Avrupa'da yaptığı patent başvurularının sayısı, 2021'de yeni bir rekor kırarak 16 bin 665'e ulaştı. EPO, geçen yıl dünyanın dört bir yanından toplamda 188 bin 600 paten başvurusu kaydetti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 4,5'lik artış anlamına geliyor. Başvurularda yüzde 24'lük artış sağlayan Çinli şirketler, patent başvurularında önde gelen 30 ülke arasında en yüksek artış oranına ulaştı. EPO'nun Şef İş Analisti Aidan Kendrick, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Avrupa Patent Ofisi'ne son 10 yılda Çinli şirketlerden gelen patent başvurularının sayısının 2021'de dört kat arttığını gördük" dedi.

Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Huawei'nin sergi alanında 5G endüstriyel kaskı deneyen bir ziyaretçi, 1 Mart 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kendrick, "2021'de gördüğümüz şey, Çin'den Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan başvurularda devam eden dinamik bir büyüme. 2021'de başvuru oranı yaklaşık yüzde 24 arttı ve bu da inanılmaz derecede dinamik bir gelişmeyi temsil ediyor" diye ekledi. Çinli şirketler, patent başvurularının en büyük kısmını oluşturan dijital iletişim alanında, 2021'de yüzde 29'luk paylarıyla halihazırda en büyük patent başvurucusu oldu. Biyoteknoloji ve görsel-işitsel teknolojiler gibi diğer alanlarda da Çinli şirketlerin başvuruları yüzde 75'lik büyük bir artış yaşadı.

EPO'nun verdiği bilgilere göre, Çinli teknoloji devi Huawei, 2021 yılında 3 bin 544 başvuruyla diğer bütün şirketlerden daha fazla patent başvurusu yaparak Güney Kore'den Samsung ile LG'yi de geride bıraktı. Tarihte ilk kez, aralarında Oppo, ZTE, Baidu, Xiaomi ve Tencent'in bulunduğu listenin tepesindeki altı Çinli şirket, aynı zamanda Avrupa patent başvurularının en büyük 50 şirketi arasında da yer aldı.

Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Xiaomi'nin sergi alanında Xiaomi CyberDog'la etkileşim kuran bir ziyaretçi, 3 Mart 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Patent, Münih, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika
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