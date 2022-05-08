Çinli Sözcü: Çin, Havana'daki Patlama Nedeniyle Derin Üzüntü Duydu - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Sözcü: Çin, Havana'daki Patlama Nedeniyle Derin Üzüntü Duydu

08.05.2022 12:51
Çinli Sözcü: Çin, Havana'daki Patlama Nedeniyle Derin Üzüntü Duydu

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ve ölenlerin ailelerine ve yaralananlara içten taziyelerini sunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ve ölenlerin ailelerine ve yaralananlara içten taziyelerini sunduğunu söyledi.

Sözcü Zhao Lijian, Çin ile Küba'nın çok uzun süredir devam eden ve derin bir dostluğa sahip iyi yoldaşlar, iyi dostlar ve iyi kardeşler olduklarını vurguladı. Zhao, "Bu keder anında Çin hükümeti ve halkı, Küba hükümetinin ve halkının yanında kararlılıkla durmaktadır" dedi. Küba Devlet Başkanlığı ofisine göre patlamada en az 26 kişi öldü, düzinelerce kişi ise yaralandı. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı düşünülüyor.

YORUMLAR
500
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 32'ye yükseldi Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 32'ye yükseldi Son dakika! Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 26'ya yükseldi Son dakika! Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 26'ya yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Havana, Sözcü, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Sözcü: Çin, Havana'daki Patlama Nedeniyle Derin Üzüntü Duydu - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:58:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Sözcü: Çin, Havana'daki Patlama Nedeniyle Derin Üzüntü Duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement