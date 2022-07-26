Çinli Sözcü: Japonya'nın 2022 Savunma Beyaz Kitabı Gerçekleri Hiçe Sayıyor ve Önyargılarla Dolu

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Salı günü yaptığı açıklamada Japonya'nın 2022 savunma beyaz kitabının Çin'le ilgili kısmının gerçekleri tamamen göz ardı ettiğini ve önyargılarla dolu olduğunu söyledi. Askeri sözcü, bu açıklamayı Japonya'nın beyaz kitabına dair düzenlenen basın açıklamasında yaptı. "Beyaz kitap Çin'in milli savunması ve askeri kalkınmasına dair sorumsuzca yorumlarda bulunuyor, Çin'in sözde 'askeri tehditleri' iftirasına başvuruyor, bölgesel gerilimleri kışkırtıyor ve Çin'in içişlerine uygunsuz şekilde müdahale ediyor" diyen Wu, Çin'in kitabın içeriğinden kesinlikle memnun olmadığını ve karşı çıktığını, Japon tarafına devlet düzeyinde resmi itirazların sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna bağlı olduğunu ve doğasında savunmaya yönelik olan bir milli savunma politikası ile savunmada aktif askeri stratejiyi desteklediğini kaydeden Wu, "Tarihin de gösterdiği ve şahitlik yapmaya devam edeceği gibi, Çin silahlı kuvvetleri dünya barışını korumaya yönelik sadık bir güçtür" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Tam aksine, tarihten ders almayan Japonya, Çin'e parmak sallıyor ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyadaki uluslarası düzeni bozmaya yönelik saldırgan girişimlerde bulunuyor, ki bu da uluslararası toplumda derin bir kaygı yaratıyor ve onları yüksek alarm düzeyine geçiriyor" diye ekledi. Japonya'yı Taiwan, Diaoyu Adası ve ilgili adaların yanısıra Güney Çin Denizi adaları ile suları gibi Çin'in içişlerini ilgilendiren konulardaki gerçekdışı konumu dolayısıyla da kınayan Wu, "Japonya saldırganlık sicilini gözden geçirip üzerinde düşünmeli, uluslararası toplumu yanlış yönlendirmek adına kurban rolü oynamayı bırakmalı ve ilgili konulardaki yanlış sözleri ile eylemlerine son vermeli" dedi.