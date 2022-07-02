Çinli Sözcü, NATO Genel Sekreteri'nin Taiwan Hakkında Gerçekleri Yansıtmayan Sözlerine Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çinli Sözcü, NATO Genel Sekreteri'nin Taiwan Hakkında Gerçekleri Yansıtmayan Sözlerine Sert Tepki Gösterdi

02.07.2022 12:00
Çinli Sözcü, NATO Genel Sekreteri'nin Taiwan Hakkında Gerçekleri Yansıtmayan Sözlerine Sert Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Taiwan hakkında söylediği gerçeği yansıtmayan sözlere kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Taiwan hakkında söylediği gerçeği yansıtmayan sözlere kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Zhu, "Taiwan Çin'in bir parçasıdır ve Taiwan vatandaşları da bizim kardeşlerimizdir" dedi. Sözcü, "Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için adil bir hamle olarak, Taiwan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçleri cezalandırmak ve dış güçlerin müdahalesine karşı koymak için yasalara uygun adımlar attık" dedi.

Zhu açıklamayı, Stoltenberg'in "Çin Taiwan'ı tehdit ediyor" şeklindeki gerçeği yansıtmayan sözleriyle ilgili soru üzerine yaptı. Sözcü, bu tür yanlış söylemlerde bulunanların, Çin'in içişlerine müdahale etmek için Taiwan meselesini kullanma niyetinde olduklarını belirtti. Zhu, ilgili örgüt ve şahısları yanlışları düzeltmeye, tek Çin ilkesi ile uluslararası ilişkilerin temel normunu sağlam şekilde sürdürmeye ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen güçlere yanlış sinyaller göndermeye son vermeye çağırdı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Sözcü, NATO Genel Sekreteri'nin Taiwan Hakkında Gerçekleri Yansıtmayan Sözlerine Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Sözcü, NATO Genel Sekreteri'nin Taiwan Hakkında Gerçekleri Yansıtmayan Sözlerine Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
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