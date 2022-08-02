Çinli Sözcü: Pla, Pelosi Taiwan'ı Ziyaret Ederse Boş Durmayacak

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü bir kez daha ABD'yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret etmesi halinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) boş durmayacağına dair uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, uyarısını günlük olarak düzenlediği basın toplantısında yaptı. Çin'in konuya dair derin endişesini ve Pelosi'nin Taiwan ziyaretine kararlı bir şekilde karşı çıkışına dair ciddi duruşunu defalarca ABD'ye ifade ettiğini söyleyen Zhao, Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret etmesi durumunda bunun ciddi sonuçlarının olacağını vurguladı. Zhao, "Halkın iradesine karşı gelinemez ve ateşle oynayan kendini yakar" dedi ve "ABD tarafının Çin'in güçlü ve net mesajının tamamen farkında olduğuna inanılıyor" diye ekledi.

Zhao, Çin'in Pelosi'nin güzergahını yakından takip ettiğini belirtti. Çinli sözcü, "Onun Taiwan'a yapacağı bir ziyaret, Çin'in iç işlerine büyük bir müdahale oluşturacak, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verecek, tek Çin ilkesini kasten çiğneyecek, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı büyük ölçüde tehdit edecek, Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde sarsacak ve çok ciddi bir duruma, ciddi sonuçlara yol açacak" dedi. Zhao, Çin'in ABD tarafını bir kez daha Çin'in yüksek alarm seviyesinde olduğu, PLA'nın asla boş durmayacağı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla kararlı ve güçlü karşı tedbirler alacağı konusunda uyardığını ifade etti. Sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan taahhütlere kesinlikle uyması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin "Taiwan bağımsızlığını" desteklemediği yönündeki taahhüdüne bağlı kaldığını göstermesi gerektiğini ve Pelosi'nin Taiwan ziyaretini düzenlememesi gerektiğini sözlerine ekledi.