Son Dakika Haberleri: Çinli Süper Bilgisayar Üreticisi Sugon, Hızlı Büyümeye Devam Ediyor

Çinli Süper Bilgisayar Üreticisi Sugon, Hızlı Büyümeye Devam Ediyor

15 dakika önce

Çin'in önde gelen süper bilgisayar üreticisi Dawning Information Industry Co Ltd ya da bilinen adıyla Sugon'un, gelirleri geçtiğimiz yıl, yıllık bazda % 43.89 artış kaydetti.

Çinli Süper Bilgisayar Üreticisi Sugon, Hızlı Büyümeye Devam Ediyor, System.String[]

Şirketin faaliyet geliri 2018'de 9.06 milyar yuan (1.34 milyar $) düzeyine ulaştı.

Borsada işlem gören şirketin hissedar net karı ise, 2018'de yaklaşık %40 oranında artarak 431 milyon yuan'a yükseldi.

Sugon, geçtiğimiz yıl araştırma ve geliştirme alanına 724 milyon yuanlık yatırım yaptı. 2017'de 992 olan şirketin Ar-Ge personeli sayısı, geçtiğimiz yıl 1.409 kişiye ulaştı. Bu rakam şirketin tüm çalışanlarının % 51'ine eşit.

Sugon, Çin'in en eski ve en büyük yüksek performanslı bilgi işlem tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Şirket ilk 500 süper bilgisayar listesinde yer alan 57 adet süper bilgisayarın üretimini gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:51 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Benzine Zam Geliyor Müteahhitler, Fikirtepe'de Arapları da Dolandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çinli Süper Bilgisayar Üreticisi Sugon, Hızlı Büyümeye Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]