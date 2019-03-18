Çinli Süper Bilgisayar Üreticisi Sugon, Hızlı Büyümeye Devam Ediyor

Şirketin faaliyet geliri 2018'de 9.06 milyar yuan (1.34 milyar $) düzeyine ulaştı.

Borsada işlem gören şirketin hissedar net karı ise, 2018'de yaklaşık %40 oranında artarak 431 milyon yuan'a yükseldi.

Sugon, geçtiğimiz yıl araştırma ve geliştirme alanına 724 milyon yuanlık yatırım yaptı. 2017'de 992 olan şirketin Ar-Ge personeli sayısı, geçtiğimiz yıl 1.409 kişiye ulaştı. Bu rakam şirketin tüm çalışanlarının % 51'ine eşit.

Sugon, Çin'in en eski ve en büyük yüksek performanslı bilgi işlem tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Şirket ilk 500 süper bilgisayar listesinde yer alan 57 adet süper bilgisayarın üretimini gerçekleştirdi.