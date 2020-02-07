Çinli teknoloji devleri Android tabanlı Google Play'e karşı birleşti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli teknoloji devleri Android tabanlı Google Play'e karşı birleşti - Son Dakika Dünya

Çinli teknoloji devleri Android tabanlı Google Play'e karşı birleşti

6 saat önce

Çinli teknoloji devleri Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo yeni bir uluslararası mobil uygulama platformu kurmak için iş birliğine gidiyor. Android işletim sistemi tabanlı Google Play platformuna bağımlı kalmamak için bu adımı atan Çin, platformunu yabancı ülkelerden uygulama geliştiricilere açık tutacak.

Çinli teknoloji devleri Android tabanlı Google Play'e karşı birleşti, System.String[]

Çinli teknoloji devleri Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo yeni bir uluslararası mobil uygulama platformu kurmak için iş birliğine gidiyor. Android işletim sistemi tabanlı Google Play platformuna bağımlı kalmamak için bu adımı atan Çin, yabancı ülkelerde bulunan uygulama geliştiricilerine de platformun kullanımını tamamen serbest bırakacak.


İlk aşamada içinde Rusya, Hindistan ve Endonezya'nın da bulunduğu 9 bölgeyi kapsayacak olan bu uygulama platformu hakkında henüz bu dört büyük şirketin hiçbiri resmi bir açıklama yapmadı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Google Play Store, xiaomi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:10 
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