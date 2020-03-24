Çinli teknoloji şirketi Türkiye pazarına giriyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çinli teknoloji şirketi Türkiye pazarına giriyor - Son Dakika Ekonomi

Çinli teknoloji şirketi Türkiye pazarına giriyor

6 saat önce

Reklam zekası çözümleri için akıllı bir analiz platformu olan SocialPeta, 45 ülkenin ardından Türkiye pazarına adım atıyor.

Çinli teknoloji şirketi Türkiye pazarına giriyor, System.String[]

Reklam zekası çözümleri için akıllı bir analiz platformu olan SocialPeta, 45 ülkenin ardından Türkiye pazarına adım atıyor. Mobil uygulama, oyun ve e-ticaret sektörlerinde 68 reklam platformunu kapsayan SocialPeta, 600 milyondan fazla reklam verisini Türkiye'deki marka ve ajanslara sunarak reklam performanslarını artıracak.


Son 10 yılda hızla büyüyen dijital reklamcılık sektörü, dinamik yapısıyla reklamverenlerin en çok zorlandığı pazarlama alanlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz iki yılda dijital reklam maliyetlerinin yüzde 12 artması ise markaların çok daha stratejik adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle 2016 yılında dijital yapay zeka destekli reklam analiz platformu olarak kurulan SocialPeta, son olarak Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde 68 reklam platformunu kapsayan ve 45 ülkede faaliyet gösteren SocialPeta, 600 milyondan fazla reklam verisini Türkiye'deki marka ve ajansların kullanımına sunarak reklam performanslarının artırılması için veri temelli pazar ve rakip analizleri sunacak.


"Küresel pazar ağımızı daha da genişletmeye karar verdik"


Teknik beceri ve büyük veri analizine odaklandıklarını belirten SocialPeta kurucusu Rocks Su, "Türkiye pazarında faaliyet göstererek küresel pazarı ağımızı daha da genişletmeye karar verdik. Son beş yıldaki tecrübemiz Türkiye'de daha iyi reklam veri analiz hizmetleri sağlayabileceğimizi bize gösteriyor. Ayrıca, daha fazla Türk şirketinin reklam yeniliklerini zenginleştirmesine, reklam verilerini optimize etmesine ve dağıtım verimliliğini artırmasına yardımcı olacağız" dedi.


Reklam engelleme yazılımları yılda 100 milyar dolar kaybettiriyor


Dijital reklamcılık her ne kadar geleneksel mecralara oranla pek çok analiz imkanı sunsa da aynı zamanda bir şeffaflık sorununu da beraberinde getiriyor. Reklamverenler artan maliyetlere rağmen reklamlarının nerede göründüğüne ve tam olarak nasıl performans gösterdiğini detaylı inceleyemiyor. Üstelik Adblock gibi reklam engelleme yazılımlarının yaygınlaşması Uluslararası reklamcılık Derneği'ne göre markalara 2019'da yaklaşık 100 milyar dolara yakın para kaybettirdi. Büyük veri ve akıllı teknolojiye odaklanan SocialPeta ,Facebook, Google, Alibaba, Netease Games, Baidu, Perfect World ve Toutiao gibi yüzlerce reklam ağının verilerini kapsayarak verileri analiz ediyor. Markaların dijital reklamcılık faaliyetlerini izleyen yazılım; markaların, rakiplerinin ve sektördeki diğer şirketlerin reklamlara nasıl ve nerede bütçe harcadıklarıyla genel stratejilerine dair içgörüleri elde ederek reklam yatırımlarının optimize edilmesini sağlıyor. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:50:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli teknoloji şirketi Türkiye pazarına giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]