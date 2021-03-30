Çinli teknoloji üreticisi firma Tuzla'da iş görüşmelerine başladı - Son Dakika

Çinli teknoloji üreticisi firma Tuzla'da iş görüşmelerine başladı

30.03.2021 13:10
Çinli teknoloji üreticisi firma Tuzla'da iş görüşmelerine başladı, System.String[]

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), Çinli özel bir teknoloji üreticisi için toplu iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), Çinli özel bir teknoloji üreticisi için toplu iş görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen iş görüşmesinde 40 kişi işe yönlendirildi.

Tuzla'da işveren ile iş arayan vatandaşlar arasında istihdam köprüsü oluşturulması amacıyla ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katkılarıyla çalışmalarına devam eden TUZKAM, dünyaca ünlü teknoloji firmalarına istihdam desteği vermeye devam ediyor. TUZKAM, dün gerçekleştirilen toplu iş görüşmesi ile yine Çin merkezi teknoloji markası VİVO'ya istihdam desteği sağladı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplu iş görüşmesinde VİVO, tekniker, üretim operatörü, forklift operatörü, üretim personeli, Çince bilen asistan uzmanı, bordro uzmanı, process elektronik ve mekanik mühendisi alanlarında görüşmeler yaptı. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 40 kişi işe yönlendirildi.

"BİRLİKTE SUNULAN İMKANLARI DEĞERLENDİREREK İSTİHDAM İHTİYACIMIZI GİDERİYORUZ"

Markanın Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Ender Ejderoğlu, "Bugün burada özellikle Tuzla Belediyesi'nin sunmuş olduğu, bu güzel imkan ile birlikte adaylarımıza iş fırsatlarımızdan bahsetmek için bulunmaktayız. Hem ülke ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak bu yatırımı arkadaşlarımız ile buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin sağlamış olduğu bu imkanlar ile birlikte, adaylara çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Birlikte sunulan imkanları değerlendirerek istihdam ihtiyacımızı gideriyoruz. Tekrar kendilerine bu fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

"TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ İLE İŞE GİRMEMİZ DAHA KOLAY OLUYOR"

Toplu iş görüşmesine gelen Tolga Yarımbaş, "Kocaeli Üniversitesi fotoğrafçılık mezunuyum. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bitirdim. Tuzla Belediyesi'nin Kariyer ve İstihdam Merkezi'ni internet üzerinden duydum. Böyle mülakatlar yaptıklarını gördüm. Kendimi de bu alanda değerlendirmek için bugün buraya geldim. Belediye açısından istihdam sağlamak açısından özellikle belediyenin aracı olması bizim için gayet iyi oldu. Çünkü böyle olduğu zaman toplu bir şekilde daha kolay ulaşmış oluyoruz işverene.  Bu şekilde işe girmemiz daha kolay oluyor" dedi.


Çinli teknoloji üreticisi firma Tuzla'da iş görüşmelerine başladı
Çinli teknoloji üreticisi firma Tuzla'da iş görüşmelerine başladı
Çinli teknoloji üreticisi firma Tuzla'da iş görüşmelerine başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Tuzla Belediyesi, İstihdam, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çinli teknoloji üreticisi firma Tuzla'da iş görüşmelerine başladı - Son Dakika


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