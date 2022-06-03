Çinli Temsilci, Çin'e Karşı Mesnetsiz Suçlamalarda Bulunan ABD ve İngiltere'yi Sert Şekilde Eleştirdi - Son Dakika
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Çinli Temsilci, Çin'e Karşı Mesnetsiz Suçlamalarda Bulunan ABD ve İngiltere'yi Sert Şekilde Eleştirdi

03.06.2022 20:42
Çinli Temsilci, Çin'e Karşı Mesnetsiz Suçlamalarda Bulunan ABD ve İngiltere'yi Sert Şekilde Eleştirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde, Çin'e karşı mesnetsiz iddialarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi sert biçimde eleştirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde, Çin'e karşı mesnetsiz iddialarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi sert biçimde eleştirdi. Uluslararası hukukun ciddi ihlalleri için hesap verebilirlik ve adalet konusunun ele alındığı Güvenlik Konseyi açık oturumunda yaptığı konuşmada Dai, "ABD ve İngiltere temsilcilerinin açıklamalarında Çin'e karşı mesnetsiz suçlamalarda bulunduğunu ve Çin'in bunu şiddetle reddettiğini belirtmek isterim" dedi. Dai, "Bir yalanı saklamak için bin yalan gerekir" dedi ve ekledi: "Xinjiang'da 'soykırım' ve 'zorla çalıştırma' yapıldığı iddiaları açıkça yüzyılın yalanlarıdır."

Çinli Temsilci, Çin'e Karşı Mesnetsiz Suçlamalarda Bulunan ABD ve İngiltere'yi Sert Şekilde Eleştirdi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Shawan kentindeki bir pamuk tarlasında BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi tarafından yönlendirilen bir tohum ekme makinesi görülüyor, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hu Huhu/Xinhua)

Dai, ABD ve İngiltere'nin Xinjiang hakkındaki "uydurma yalanlarının" uluslararası toplum tarafından "görülmesinden" korktuğu için "uluslararası toplumu yanıltmaya devam etmeyi" umarak Çin'i itibarsızlaştırmak için daha fazla yalan uydurduğunu söyledi. Dai, "Ancak ABD ve İngiltere tarafından yayılan hiçbir yalan, Xinjiang'ın istikrar ve refaha sahip olduğu ve halkının barış ve mutluluk içinde yaşadığı ve çalıştığı gerçeğini inkar edemez" diye vurguladı. "Yaptıkları şey, insan haklarını siyasileştirme ve araç olarak kullanma taktiklerinin doğasını daha da açığa çıkarıyor ve Xinjiang meselesini abartarak Çin üzerinde baskı oluşturmaya yönelik siyasi gündemlerini ortaya koyuyor" dedi.

Dai, Xinjiang'ı ziyaret edenlerin iki ülkenin yaydığı yalanlara inanmayacağını kaydetti. Dai, "Hesap verme sorumluluğunun Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra; söylentiler yayan, yalan söyleyen, kafa karıştıran, yanlış yönlendiren ve diğer ülkeleri karalamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışan ilgili kişiler söz konusu olduğunda da uygulanması gerekmiyor mu?" diye sordu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Temsilci, Çin'e Karşı Mesnetsiz Suçlamalarda Bulunan ABD ve İngiltere'yi Sert Şekilde Eleştirdi - Son Dakika

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