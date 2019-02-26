Çinli Texhong Grubu Kayseri Osb'de Yatırım Yapıyor
1 saat önce
Merkezi Hong Kong'ta bulunan Çin'li, Texhong Grup CEO'su Zhu Yong Xiang ve beraberindeki heyet Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.
Merkezi Hong Kong
'ta bulunan Çin
'li, Texhong Grup CEO
'su Zhu Yong Xiang ve beraberindeki heyet Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.
Ziyarette, Başkan Nursaçan tarafından misafir heyete OSB projeleri ve yatırım imkanları hakkında bilgiler verildi.
2004 yılında Hong Kong'ta faaliyete geçen ve dünyanın önde gelen pamuk tekstili kuruluşlarından olan ve yüksek kaliteli iplik ve kumaş üretimi yapan firmanın iplik dokuma - boyama ve tasarım gibi bölümler yer alıyor.
Yıllık 4 bin ton iplik üretimi ile dünyadaki ilk 4 firma arasında yer alan firmanın yıllık cirosu 3 milyar ABD
civarında olup, bünyesinde 350 bin çalışanı bulunmaktadır.
Kayseri OSB'de yatırım yapan firmanın 2019 Mart ayında üretime geçmesi planlanıyor. Firma, önümüzdeki dönemlerde ilimiz ve ülkemizin muhtelif vilayetlerinde yatırımlarını genişletmeyi hedefliyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:01 Kaynak: İHA
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