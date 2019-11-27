Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı

Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı.



Feroza Aziz adındaki genç kadın, makyaj tavsiyeleri ile başladığı videosuna "Şimdi kirpik kıvırma makasını yere bırakın ve telefonunuzu alarak Çin'in Uygurları tuttuğu toplama kamplarını araştırın" sözleriyle devam ediyor.