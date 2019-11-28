Son Dakika Haberleri: Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı
Son Dakika Dünya Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı - Son Dakika Dünya

Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı

6 saat önce

Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı.

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Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı. View on euronews

Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:03 
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