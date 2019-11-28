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Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı
6 saat önce
Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı.
Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:03
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