Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek - Son Dakika
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Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek

07.05.2022 15:09
Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek

SHİJİAZHUANG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yüksek hızlı tren üreticilerinden CRRC Tangshan Limited Şirketi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Arjantin'in Jujuy eyaleti yetkilileriyle yeni enerjili hafif raylı tren projesinin imzalandığı duyuruldu.

SHİJİAZHUANG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yüksek hızlı tren üreticilerinden CRRC Tangshan Limited Şirketi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Arjantin'in Jujuy eyaleti yetkilileriyle yeni enerjili hafif raylı tren projesinin imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşma, Çin'in yeni enerjili hafif raylı trenlerinin Arjantin'in ulaşım sistemi tarafından ilk kez kullanılacağı anlamına geliyor. Altı aksa sahip mafsallı tren saatte maksimum 60 km hıza çıkıyor ve maksimum 72 kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Şirketin açıklamasına göre tren, her iki uçtaki kabinlerle çift yönde de sürüş imkanı sunuyor.

Lityum bataryalı sürüş teknolojisi bulunan tren, Jujuy'daki bol güneş enerjisi kaynaklarından tamamen yararlanarak araca güç kaynağı sağlayacak ve aynı zamanda eyaletin tüm görülmesi gereken yerlerinden geçişi sağlayacak. Şirketin genel müdürü Tan Mu, şirketin Jujuy'daki ekiplerle teknik değişim, personel eğitimi ve araç bakımı konularında yakın işbirliği yapacağını belirtti. Jujuy Valisi Gerardo Morales, projenin Arjantin'de ve hatta Güney Amerika'nın geri kalanında yeni enerjili hafif raylı trenlerin geliştirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacağını kaydetti. Çinli şirketin metre hat açıklığına sahip dizel çoklu birim treni 2015 yılında üretim hattından çıkmış ve deniz yoluyla Arjantin'e gönderilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Arjantin, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek - Son Dakika


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