Son Dakika Haberleri: Çinli Tüketici Mobil Ödemeyi Sevdi!

Çinli Tüketici Mobil Ödemeyi Sevdi!

56 dakika önce

Mobil ödemeler Çin'de günlük yaşamı şekillendiriyor.

Çinli Tüketici Mobil Ödemeyi Sevdi!, System.String[]

Çin Ödeme ve Takas Derneği'nin hazırladığı bir rapora göre, mobil ödemeler esas olarak günlük ödemeler ve yatırım finansmanında kullanılıyor.

En sık kullanılan yöntemse kare kod (QR) taramayla yapılan ödemeler. Pek çok tüketici ödemesini kare kod yaparak gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

Mobil ödeme kullananların yüzde 80.1'i her gün bu yöntemle ödeme yapıyor. Bu oran 2017 yılına göre 1,4 puan yükseldi. Mobil ödemelerin kullanım alanları her geçen gün olgunlaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:18 Kaynak: Bültenler

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