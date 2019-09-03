Son Dakika Haberleri: Çinli turist kafilesi, Kırşehir'de yöresel düğüne katılıp Türk yemekleri tattı
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Çinli turist kafilesi, Kırşehir'de yöresel düğüne katılıp Türk yemekleri tattı

3 saat önce

- Çinli turist kafilesi, Kırşehir'de yöresel düğüne katılıp Türk yemekleri tattıKIRŞEHİR - Çinli turist kafilesi, geldiği Kırşehir'de yöresel bir düğüne katılıp Türk yemekleri yedi.

- Çinli turist kafilesi, Kırşehir'de yöresel düğüne katılıp Türk yemekleri tattı

KIRŞEHİR - Çinli turist kafilesi, geldiği Kırşehir'de yöresel bir düğüne katılıp Türk yemekleri yedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun girişimleri sonrası Kırşehir'de tarihi ve kültürel alanlarda gezen kafile şehir merkezinde fark ettikleri bir düğüne de misafir oldu.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kırşehir'de turizmin geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda turist kafilelerinin Anadolu'nun merkezi Kırşehir'i tanımaları için sürekli organizasyonlar yapılacağını söyledi.

Çinli kafile, Lale Cami, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey gibi alanları gezmenin yanı sıra belediye işletmelerinde de Kırşehir yöresine ait yemekleri tattı.

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, turist, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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