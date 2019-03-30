'Çinli turist sayısı katlanarak artacak'
1 saat önce
Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, "Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz" dedi.
Çin
'in Ankara
Büyükelçisi Dıng Li, " Türkiye
'ye gelen Çinli turist
sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:52
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