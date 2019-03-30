Son Dakika Haberleri: 'Çinli turist sayısı katlanarak artacak'

'Çinli turist sayısı katlanarak artacak'

1 saat önce

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, "Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz" dedi.

'Çinli turist sayısı katlanarak artacak', System.String[]
Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, " Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:52 

Türkiye, Ankara, Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Ekonomi
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