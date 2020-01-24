Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde yoğun tedbir - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde yoğun tedbir - Son Dakika

Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde yoğun tedbir

6 saat önce

İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinde acil bölümüne alınan Çinli turist ve eşi, Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde yoğun tedbir, System.String[]

İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinde acil bölümüne alınan Çinli turist ve eşi, Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastane çalışanlarının maske takarak hastanede gezdiği görüldü.


İstanbul'da Çinli turist ve eşi, domuz gribi taşıdığı şüphesiyle Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinin acil bölümüne alınmıştı. İki kişi, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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