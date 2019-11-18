Son Dakika Haberleri: Çinli turistler İzlanda'da dalgalara kapıldı: 1 kişi yaralı
Son Dakika Güncel Çinli turistler İzlanda'da dalgalara kapıldı: 1 kişi yaralı - Son Dakika

Çinli turistler İzlanda'da dalgalara kapıldı: 1 kişi yaralı

6 saat önce

İzlanda'nın güneyinde bulunan Viki Myrdal şehrinde Reynisfjara sahilinde bir grup Çinli turist, dalgaların altında kaldı.

Çinli turistler İzlanda'da dalgalara kapıldı: 1 kişi yaralı, System.String[]

İzlanda'nın güneyinde bulunan Viki Myrdal şehrinde Reynisfjara sahilinde bir grup Çinli turist, dalgaların altında kaldı. Dalgalarla boğuşan 1 kişi omzundan yaralandı. Turist rehberi tarafından kaydedilen görüntülerde Çinli turistlerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

Çinli grup, İzlanda'nın doğal güzelliklerine sahip Viki Myrdal şehrinin Reynisfjara sahiline turistik bir gezi düzenledi. Sahilde gezen ve fotoğraf çeken grup, dalgaların yükselmesiyle bir anda suyun içinde kaldı. Dalgaların sürüklediği 1 turist, omzunu kayalara çarparak yaralandı. Çinli gruba rehberlik eden İzlandalı Saevar Gudmundsson dalgaların içinde kalan turistlerin görüntülerini çekti. Gudmundsson, yerel medyaya yaptığı açıklamada,  "Bu dalgalar gördüğüm en büyükler arasında. İnsanların tehlikeyi anlamadığı anlaşılıyor. Onları çok defa suya yaklaşmamaları konusunda uyardım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yükselen dalgaların görüntüsü

-Turistlerin sahilde yürümesi

-Dalgaların kıyıya vurması

-Turistlerin dalgaların içinde kalması


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:01 Kaynak: DHA
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