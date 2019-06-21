Son Dakika Haberleri: Çinli turistler Kapadokya'da dilek balonu uçurdu
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Çinli turistler Kapadokya'da dilek balonu uçurdu

2 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'yı gezmek için gelen 80 Çinli turist, dilek balonu uçurdu.

Çinli turistler Kapadokya'da dilek balonu uçurdu, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'yı gezmek için gelen 80 Çinli turist, dilek balonu uçurdu.
Peribacaları ile ünlü turizm merkezi Kapadokya'ya Çinli turistlerin ilgisi sürüyor. Nevşehir'in Avanos ilçesine gelen 80 Çinli turist, kaldıkları otelde 80 dilek balonu uçurdu. Turistlerin dilek dileyerek uçurduğu balonlar, gökyüzünü süsledi. Turistler ardından kaldıkları otelde gönüllerince eğlendi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
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