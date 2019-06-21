Çinli turistler Kapadokya'da dilek balonu uçurdu
2 saat önce
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'yı gezmek için gelen 80 Çinli turist, dilek balonu uçurdu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya
'yı gezmek için gelen 80 Çinli turist
, dilek balonu uçurdu.
Peribacaları ile ünlü turizm merkezi Kapadokya'ya Çinli turistlerin ilgisi sürüyor. Nevşehir
'in Avanos
ilçesine gelen 80 Çinli turist, kaldıkları otelde 80 dilek balonu uçurdu. Turistlerin dilek dileyerek uçurduğu balonlar, gökyüzünü süsledi. Turistler ardından kaldıkları otelde gönüllerince eğlendi.
- Nevşehir
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